Сожженное авто и горящие шины: в Украине прошли акции протеста возле российских диппредставительств

26 ноября 2018, 08:41

Пылала машина возле российского посольства в Киеве, а покрышки горели возле генконсульства РФ во Львове.

Пылающая машина / Скриншот из видео

В столице Украины, в районе недалеко от российского посольства был дотла сожжен автомобиль с дипломатическими номерами.

Соответствующее сообщение было опубликовано "Радио Свобода". По данным журналистов, инцидент произошел в переулке имени Ярослава Хомова, пролегающим рядом с посольством РФ, где проходит акция против состоявшегося накануне захвата россиянами украинских боевых катеров.

Автомобиль имел дипломатические госномера, начинавшиеся на "001". То бишь транспортное средство принадлежало посольству РФ.

Позднее возле здания генконсульства России во Львове группа активистов устроила акцию протеста и подожгла автомобильные покрышки. Соответствующее сообщение и фотографии появились в Facebook на странице "Национальный корпус Львовщина".

Напомним, ранее в Киеве на авто российских дипломатов появились украинские символы.

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Киев Россия Украина автомобиль Львов активисты посольство сожгли шины
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