В Киеве сквер возле посольства России назвали именем Немцова

В Украине появился сквер имени Бориса Немцова / rosbalt.ru

Решением Киевского городского совета скверу возле российского посольства в Киеве присвоено имя застреленного в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Отныне имя российского оппозиционного политика будет носить сквер, расположенный на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе столицы.

Соответствующее решение поддержали 69 из 87 депутатов Киевсовета.

Кроме того, Киевсовет также одобрил решение о присвоении скверу на улице Василия Порика, вблизи домов №№ 7-9 в Подольском районе, имени Кузьмы Скрябина.

Выбранный для увековечения памяти артиста сквер расположен недалеко от дома на Виноградаре, где долгое время жил Кузьма.

За решение Киевсовета отдали свои голоса 77 из 83 депутатов.

Напомним, ранее городской совет Вильнюса проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова скверу возле посольства России в Литве.

Кроме того, городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.