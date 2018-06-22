В Киеве чиновники единогласно решили назвать сквер возле посольства РФ именем Немцова

Комиссия по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации утвердила решение о наименовании безымянного сквера на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта в честь Бориса Немцова.

Сквер расположен рядом с посольством Российской Федерации в Украине. Об этом со ссылкой на заместителя председателя КГГА Алексея Резникова информирует пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня на заседании комиссии были оглашены результаты общественных слушаний. Результаты – почти 50 на 50: 357 голосов "за" и 354 "против". Члены комиссии определились: 15 – "за" и 2 "воздержались". "Против" не проголосовал никто", - сказано в сообщении.

По словам Резникова, теперь, согласно обязательной процедуре, мэр Киева Виталий Кличко должен соответствующее представление о наименовании сквера в честь Бориса Немцова в Киевсовет, где документально будет принято окончательно решение.

Напомним, российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.

Как ранее сообщало, городской совет Вильнюса проголосовал за присвоение имени Бориса Немцова скверу возле посольства России в Литве.

Также городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.