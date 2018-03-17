В Киеве на авто российских дипломатов появились украинские символы: фото

В Киеве накануне президентских выборов в России на автомобилях дипломатов РФ появились украинские символы.

На опубликованных фото, в частности, видны изображения трезубца на нескольких автомобилях с дипломатическими номерами РФ.

Соответствующие фото опубликовал "Цензор.НЕТ".

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в день президентских выборов в РФ режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.

Кроме того, накануне в Киеве к российскому посольству принесли окровавленную голову свиньи.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года — в день годовщины аннексии Крыма Россией.