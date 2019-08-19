"Агрессор просочился к Нацбанку": черный "мерс" на российских номерах поднял на уши копов

Пьяный мужчина уснул в черном "мерседесе" прямо у здания НБУ.
19 августа, в понедельник, у здания Национального банка Украины черный Mercedes на российских номерах поставил на уши копов.
По информации, мужчина уснул за рулем, при этом рядом с ним – бутылка с алкоголем.
"Внутри открытая бутылка водки. Позвонили врачам и полиции. Вначале пытались разбудить, потом — разбить стекло, но оно крепкое попалось. И теперь просто ждут, пока он проснется. Баюю-бааааааай", — говорится в комментарии к видео, которое появилось в Сети на странице Киев Оперативный.
Отметим, что видео вызвало огромный интерес у пользователей Сети, комментарии лаются потоками.
"Мокша устал, на эвакуатор и за приделы страны увезти", - сказал Артем Гринко.
"Удачно скинул рубли в Нац. Банке и отметил сразу))", - пошутил Серхио Дункан.
"Чему учат этих а-ля полицейских??? Рукояткой пистолета и стекло вылетает", - высказался Петро Педрос.
"Руссо туристо облик аморале", - высказалась Нина Николаевна.
"Уже бы в Америке, копы выбили бы дверь, скрутили бы и повезли в участок, а машину на штраф стоянку до выяснения обстоятельств, а если бы ещё сопротевлялся получил бы дубинкой по голове! А у нас боятся что-то предпринимать потому что машина за два миллиона гривень, мажор какой-то, и закон про полицию противоречит нормальним законным действиям сотрудника! А этому копу который хочет разбить стекло хочу сказать что красавчик, не побоялся остаться без двух зарплат, потому что придётся потом стеклить мерс! Надеюсь что в ближайшее время поменяется у нас всё, будет закон один для всех! Не смотря мажор ты или обычный смертный!", - отметил Рома Потопальский.
"Ещё и на росийских номерах ????? ну хоть колёса порежьте, а то как-то аж не интересно.....", - посоветовал Артем Громов.
"Ылита) налыганая. Бунин был прав)", - убежден Василий Вырвичуба.
"Армию и флот уже вызвали? Как агрессор просочился к Нацбанку?) он сейчас устроит обвал гривны!", - высказался Александр Карнаух.
Напомним, ранее в Херсоне сожгли черный Mercedes s350l (2006 года выпуска) начальника Черноморского регионального управления Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Игоря Пастуха.