В Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности

30 июля 2019, 18:05

Игорь Пастух связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

В Херсоне неизвестные сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности / hr.npu.gov.ua

В Херсоне сожгли черный Mercedes s350l (2006 года выпуска) начальника Черноморского регионального управления Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Игоря Пастуха.

Утром около 11 часов в Единый центр 102 полиции Херсонской области поступило сообщение о поджоге автомобиля Мерседес по Бериславскому шоссе, сообщили в пресс-службе полиции региона.

На место выехала следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции и работники ГСЧС.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

В полиции ищут злоумышленников / hr.npu.gov.ua

Сам Пастух в комментарии Униану сообщил, это авто пренадлежит его родственнику, но он сам им пользовался.

Причину поджога, по мнению чиновника, проста и связана с его профессиональной деятельностью - в частности, конфликтом с одесскими предпринимателями, которым принадлежит одна из херсонских автостанций - Югъ.

Пастух считает, что эти предприниматели пытаются работать нелегально, а его служба мешает им это делать.

"Есть у нас одесситы, которые пытаются нелегально работать на территории Херсонской области, которым я мешаю. И это связано именно с автостанцией", - отметил Пастух.

Ранее в Херсоне неизвестные подожгли авто помощницы кандидата в нардепы от Слуги народа.

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