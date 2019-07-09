В Херсоне неизвестные подожгли авто помощницы кандидата в нардепы от Слуги народа

В Херсоне подожгли авто доверенного лица кандидата в нардепы / facebook/sluganarodu.pavlish.182

Поздним вечером в Херсоне неизвестные подожгли машину местного адвоката, доверенного лица кандидата в нардепы от партии Слуга народа.

Сообщение о возгорании авто поступило в полицию в 21:35, на место прибыли следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и работники ДСНС, передает Национальная полиция Херсонской области.

"Полицейские предварительно установили, что автомобиль принадлежит местной жительнице, юристу, профессиональному адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне. Предыдущая правовая квалификация события - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)", - сказано в сообщении.

Автомобиль не подлежит восстановлению / facebook/sluganarodu.pavlish.182

Двигатель внедорожника Nissan Juke сгорел дотла, эксперты говорят: восстановлению не подлежит. К слову, стоимость такого авто - от 380 до 500 тысяч в зависимости от комплектации.

Кандидат в нардепы Павел Павлиш подтвердил, что сожженная машина принадлежит его доверенному лицу, и обвинил в произошедшем местных экс-регионалов.

У авто полностью сгорел двигатель / facebook/sluganarodu.pavlish.182

"Друзья, сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Мы знаем, что это екс-регионалы, которые не могут нас одолеть! Но не преодолеют! Нас не испугать!", - заверил Павлиш.

Ранее в киевской области неизвестные подожгли автомобиль депутата.