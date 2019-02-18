В Киевской области неизвестные подожгли автомобиль депутата

Пожар быстро ликвидировали, из людей никто не пострадал.
Накануне в полицию поступило заявление от 36-летнего депутата Ирпенского горсовета о том, что неизвестные подожгли его автомобиль Mitsubishi Outlander.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, огонь уничтожил моторный отсек, капот и панель приборов автомобиля с иностранной регистрацией. Пожар был быстро ликвидирован. Из людей никто не пострадал.
Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают мотив и лиц, причастных к поджогу.
Пресс-служба Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" сообщила, что автомобиль принадлежит депутату Ирпенского горсовета от ВО "Свобода" Лаврентию Кухалейшвили.
Ранее в столице Украины, в районе недалеко от российского посольства был дотла сожжен автомобиль с дипломатическими номерами.