На Черниговщине погибли трое маленьких детей: названа причина

На Черниговщине произошел пожар, погибли трое маленьких детей / cn.dsns.gov.ua

В воскресенье, 17 февраля, в селе Дягова Менского района Черниговской области произошел пожар в частном доме, погибли трое маленьких девочек (2018, 2016 и 2015 года рождения).

Спасатели узнали о возгорании в 20:05, его ликвидировали в 22:10, говорится на сайте Управления ГСЧС Украины на Черниговщине.

По данным ведомства, медики констатировали смерть детей в результате действия на организм опасных продуктов горения

В ГСЧС добавили, что вероятной причиной трагедии является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи — в тот вечер 22-летняя мать растопила печь, оставила детей и пошла по своим делам.

В ведомстве также показали фотографии с места пожара, который унес жизни девочек.

Напомним, 18 января в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, после тушения возгорания были найдены тела двух детей и мужчины. Во время пожара мать детей повесилась за домом.