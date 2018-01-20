В центре Киева произошел мощный пожар, опубликованы фото и видео

В субботу, 20 января, в центре Киеве на пересечении улиц Богдана Хмельницкого Пушкинской произошел пожар.

На месте работают 9 пожарных бригад, причины возгорания устанавливается, сообщает ТСН.

Следует отметить, что горит нежилое помещение.

Как сообщили спасатели, одной из причин пожара на 5-6 этажах может быть преднамеренный поджог или неосторожное обращение с огнем лиц без определенного места жительства.

Напомним, в Киеве на Русановских садах возник мощный пожар в двухэтажном доме по адресу ул. Садовая, 11.