"Пожар и самоубийство": на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв — дети

На Запорожье после пожара найдены мертвыми двое детей, их мать покончила с собой / zp.npu.gov.ua

В пятницу, 18 января, в одном из сел Запорожской области произошел пожар в частном доме, после тушения возгорания были найдены тела двух детей и мужчины.

Во время пожара мать детей повесилась за домом, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Запорожье.

По данным ГСЧС в Запорожской области, пожар, в результате которого погибли двое детей и один взрослый, произошел в селе Степное Запорожского района. Спасатели узнали о возгорании в 14:02, а в 14:52 его ликвидировали.

"На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружены трупы мужчины, 1989 года рождения и двух мальчиков, 2009 и 2014 года рождения. Также за домом на дереве обнаружен труп хозяйки дома, женщины, 1987 года рождения", — отметили в полиции.

Позже правоохранители узнали, что женщина сама воспитывала троих мальчиков, 2006, 2009 и 2014 года рождения. "Семья на учете органов полиции, службы по делам детей и других ведомств не находится. По месту жительства характеризуется удовлетворительно", — добавили в Нацполиции.

"В гостях у семьи находился брат женщины, 1989 года рождения. Старший из несовершеннолетних гулял на улице, а когда возвращался домой — увидел дым в доме и пожар. Парень позвал на помощь. Почтальон, которая проходила мимо, помогала тушить огонь. Однако им самим потушить пожар до приезда спасателей не удавалось", — отметили в ведомстве.

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По факту инцидентов начато производство по признакам ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.

Напомним, в начале декабря 2018 года в селе Лютенька Гадячского района Полтавской области в частном жилом доме произошел пожар, в жилье были найдены мертвыми три человека.