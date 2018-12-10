Пожар и смерть: на Полтавщине найдены мертвыми три человека

На Полтавщине был пожар, нашли мертвыми три человека / poltava.dsns.gov.ua

В ночь на воскресенье, 9 декабря, в селе Лютенька Гадячского района Полтавской области в частном жилом доме произошел пожар, в жилье были найдены мертвыми три человека.

Возгорание произошло на ул. Сазонова, спасатели узнали о нем в 00:40, а в 06:10 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС на Полтавщине.

"На месте пожара обнаружены трое погибших граждан, 1955, 1963 и 1965 г.р. …Причина пожара устанавливается", — отмечается в сообщении.

На Полтавщине был пожар, нашли мертвыми три человека / poltava.dsns.gov.ua

Ранее стало известно, что в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в одном из частных домов произошел пожар, погибли трое маленьких детей.