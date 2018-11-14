На Запорожье погибли трое маленьких детей, опубликованы фото с места трагедии

14 ноября 2018, 10:30

В одном из сел Запорожской области произошел смертельный пожар.

На Запорожье в результате пожара погибли трое детей
На Запорожье при пожаре погибли трое детей / zp.dsns.gov.ua

Во вторник, 13 ноября, в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в одном из частных домов произошел пожар, погибли трое маленьких детей.

Возгорание случилось по ул. Виноградной, спасатели узнали о нем в 17:15, а в 18:20 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Запорожье.

"На месте происшествия горели несущие конструкции крыши, мебель и отделка двух комнат на общей площади 70 кв. м. Во время пожара погибли трое детей в возрасте 2, 4 и 6 лет", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, до приезда спасателей местные жители вынесли малышей из отдаленной комнаты жилья во двор, дети находились в бессознательном состоянии. Позже приехавшие врачи реанимировали малышей, но не смогли их вернуть к жизни и констатировали смерть.

"Как выяснилось в ходе предварительного расследования, дом снимала 29-летняя мать с тремя детьми. На момент возникновения пожара хозяйки дома не было. Причина пожара устанавливается", — добавили в ГСЧС.

На Запорожье в результате пожара погибли трое детей
На Запорожье при пожаре погибли трое детей / zp.dsns.gov.ua

Напомним, в ночь на 20 октября в селе Горенка (находится под Киевом) произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибли три человека — двое мужчин, в частности, хозяин жилья, и ребенок

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