В Днепре погибли ребенок и двое взрослых, опубликовано видео с места трагедии

В Днепре произошел пожар, погибли три человека / dp.dsns.gov.ua

В ночь на субботу, 3 ноября, в Чечеловском районе Днепра в одном из 5-этажных домов на втором этаже произошел пожар в однокомнатной квартире, погибли двое взрослых и ребенок.

Возгорание случилось по ул. Рабочей, спасатели узнали о нем в 00:25, а в 01:01 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины на Днепропетровщине.

"Горели домашние вещи в комнате на площади 2 кв. м. В результате пожара погибли мужчина, 1985 года рождения, женщина, 1980 года рождения и мальчик, 2016 года рождения", — добавили в ведомстве.

Читайте такжеВ Одессе нашли мертвыми молодого мужчину и его 8-летнюю дочьПо его данным, в результате пожара еще одного ребенка удалось спасти — мальчика, 2014 года рождения.

"Мальчик... был спасен и с предварительным диагнозом отравление продуктами горения в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу г. Днепр", — отмечается в сообщении.

Также в ГСЧС показали видео, на котором, в частности, запечатлено, как спасатели заходят в квартиру, в которой произошел пожар.

Напомним, в ночь на 20 октября в селе Горенка (находится под Киевом) произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибли три человека — двое мужчин, в частности, хозяин жилья, и ребенок.