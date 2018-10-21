Трагедия под Киевом: при пожаре погибли двое мужчин и ребенок

В Горенке при пожаре в доме погибли люди / news.pn

В ночь на субботу, 20 октября, в селе Горенка (находится под Киевом) произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибли три человека — двое мужчин и ребенок.

Возгорание случилось по ул. Мичурина, спасатели узнали о нем в 01:08, а ликвидировали — в 04:15, говорится на сайте Главного управления ГСЧС на Киевщине.

Во время тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома, 1966 года рождения и его сына, 2005 года рождения. Также при разборе конструкций на первом этаже нашли тело мужчины, его личность устанавливается. Напомним, вечером 5 октября в Кропивницком Кировоградской области произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме, погибли трое мужчин, один из них оказался родственником хозяйки дома.