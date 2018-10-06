На Кировоградщине при пожаре погибли три человека

В Кропивницком при пожаре погибли люди / kirovohrad.dsns.gov.ua

В пятницу, 5 октября, вечером в Кропивницком Кировоградской области произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме, погибли три человека.

Возгорание случилось в 21:47 по адресу ул. Родниковая, 50, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 22:58.

В Главном управлении ГСЧС на Кировоградщине сообщили, что во время тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин. Один из погибших — 1968 года рождения и является родственником хозяйки дома.

В Кропивницком при пожаре погибли люди / kirovohrad.dsns.gov.ua

Напомним, вечером 16 сентября в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области в одном из жилых домов произошел пожар, погибли три человека — двое взрослых и ребенок.