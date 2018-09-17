Трагедия в Кривом Роге: при пожаре погибли ребенок и двое взрослых

В Кривом Роге произошел пожар, погибли три человека / dp.dsns.gov.ua

В воскресенье поздно вечером, 16 сентября, в Металлургическом районе Кривого Рога Днепропетровской области в одном из жилых домов произошел пожар, погибли три человека — двое взрослых и ребенок

Возгорание случилось по ул. Соловьиная в одноэтажном доме, спасатели узнали о нем в 22:28, а в 23:02 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС на Днепропетровщине.

"Огнем уничтожено домашнее имущество на кухне на площади 5 кв. м… Внутри дома спасатели обнаружили тела двух погибших: мужчины, 1964 года рождения, и женщины, 1965 года рождения", — отметили в ведомстве.

По его данным, в комнате дома без сознания находился мальчик, 2009 года рождения. Его вынесли из жилья, передали медиками, но они не смогли спасти ребенка — он умер в машине скорой помощи.

Напомним, вечером 26 августа в селе Оженин Острожского района Ровенской области произошел пожар в одноэтажной кирпичной хозяйственной постройке, от сильного пламени деревянные крыша и перекрытия здания обвалились, под завалами нашли тела двух детей.