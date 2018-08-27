Трагедия на Ровенщине: при пожаре погибли дети

На Ровенщине при пожаре погибли дети / фото: Думская

В воскресенье вечером, 26 августа, в селе Оженин Острожского района Ровенской области произошел пожар в одноэтажной кирпичной хозяйственной постройке, от сильного пламени деревянные крыша и перекрытия здания обвалились, под завалами нашли тела двух детей.

Погибшими оказались двоюродные брат и сестра, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь уничтожил крышу хозпостройки, 30 квадратных метров перекрытия, вещи домашнего обихода, две тонны сена, предварительная причина возгорания — детские шалости с огнем.

"Во время тушения и разборки конструкций бойцы ГСЧС обнаружили тела двух малолетних детей — мальчика, 2011 года рождения и девочки, 2012 года рождения…", — отмечается в сообщении.

Ранее в селе Оленичи Овручского района Житомирской области в водоеме утонули двое мальчиков. Погибли жители соседнего села — Хлупляны, 2008 года рождения. Узнать больше о трагедии можно здесь.