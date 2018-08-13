Трагедия на Житомирщине: в водоеме утонули дети

На Житомирщине утонули двое мальчиков / zhytomyr.dsns.gov.ua

В селе Оленичи Овручского района Житомирской области в водоеме утонули двое мальчиков, о трагедии стало известно в воскресенье, 12 августа.

Погибли жители соседнего села Хлупляны, 2008 года рождения, говорится на сайте Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

“… 16-летний парень, проходя мимо озера, заметил в воде недалеко от берега тела детей. Юноша сразу бросился в водоем и поочередно достал их, но к сожалению, утопленники были уже без признаков жизни”, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Одессе недалеко от пляжа возле скалодрома в районе "Трассы здоровья" под водой нашли тело мужчины, на котором находилась сумка с камнями. Узнать больше об инциденте можно здесь.