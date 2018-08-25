Пожар на складе Новой почты: в компании пояснили ситуацию со сгоревшими посылками

На Новой почте сгорела половина посылок / Фото: Mukachevo.net

В результате пожара на складе оператора экспресс-доставки Новой почты в городе Мукачево Закарпатской области пострадавших нет, а все утраченные посылки будут компенсированы за счет компании.

"Пострадавших нет. Терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности", - сообщили в пресс-службе компании.

В Новой почте заверили, что владельцам компенсируют все утраченные посылки. Оценка убытков будет проведена после того, как будет получен доступ на территорию терминала.

В то же время, как отметил один из руководителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области в комментарии Mukachevo.net, пожарным удалось спасти более половины имущества.

Напомним, местные жители отмечали, что во время пожара в здании Новой почты в Мукачево взрывы и грохот были слышны на дальнее расстояние.