Масштабный пожар на "Новой почте" в Мукачево - онлайн-трансляция

Пожар охватил по разным данным от 1000 до 2400 кв.м. / УНИАН

В Мукачево (Закарпатская область) случился грандиозный пожар в складском помещении "Новой почты". Огонь охватил все здание, взрывы (вероятно, газ либо некоторые товары) грохотали на весь город..

Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области заявило, что изначально тушить возгорание приехали три единицы техники, но увидев, что происходит на складе, запросили подмогу, сообщает местное издание Mukachevo.net.

Сейчас огонь тушат более 40 спасателей, над ликвидацией пожара работают 9 единиц основной пожарной техники и 3 единицы вспомогательной техники. Пожарные столкнулись с определенными сложностями - площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, в Москве начался пожар в здании российского Центрального банка. Очевидцы сообщают, что "наблюдаются открытое горение, сильное задымление". На место прибыли пожарные.