Прямо, как в песне Шнурова: в Москве загорелось здание Центробанка России

Горящий Центральный Банк РФ

В Москве начался пожар в здании российского Центрального банка. Очевидцы сообщают, что "наблюдаются открытое горение, сильное задымление". На место прибыли пожарные.

В пожаре никто не пострадал, информируют росСМИ.

Отмечаются, что пожарные по прибытию испытали трудности с подъездом к зданию из-за большого количества припаркованных автомобилей.

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Как сообщил представитель Центрального банка РФ, сейчас устанавливаются точные причины пожара, и виновники.

Напомним, в оккупированном Крыму горел Ялтинский заповедник, который оккупантам с большим трудом удалось потушить.