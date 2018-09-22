В Сумах возник мощный пожар на газопроводе, есть жертва

22 сентября 2018, 15:06

Злоумышленники залезли в колодец и сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции.

Авария на газопроводе в Сумах / ТСН

В Сумах в результате масштабного пожара на газопроводе погиб 73-летний мужчина.

Как сообщает издание "Суми Today", он мог получить ожоги при аварии на газопроводе. По словам начальника Сумского горотдела полиции Павла Карабуты, злоумышленники залезли в колодец и сняли запорную арматуру с задвижки газораспределительной станции, в результате чего и произошла авария. Погибший ранее работал газоэлектросварщиком.

"Мотивы вмешательства в работу ГРС, вероятно, - кража металла", - заявил Карабута.

По данным пресс-секретаря компании "Сумыгаз" Анастасии Шимариной, авария на газораспределительной сети высокого давления возникла вечером, 21 сентября, в районе микрорайона Барановка на окраине областного центра.

"Город Сумы и его жители получают газоснабжение в полном объеме. Компания "Сумыхимпром" также получает газ, поскольку ее производственные мощности были переключены для получения голубого топлива на другую газораспределительную сеть. Пока без газа находится только село Токари Сумского района, прилегающее к областному центру", - сообщила Шимарина.

По ее словам, утечка газа с возгоранием продолжается, на месте работают специалисты компании и спасатели, которые пытаются ликвидировать пожар, сообщает УНИАН.

По информации местных СМИ, эта авария стала одной из крупнейших на газопроводах в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове из-за мощного взрыва эвакуировали жителей многоэтажки.

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газопровод жертва Сумы
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