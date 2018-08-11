В Харькове из-за мощного взрыва эвакуировали жителей многоэтажки: опубликовано видео

Всех жителей дома попросили покинуть квартиры / Фото: Facebook/Харьков 1654

В Харькове во многоэтажке на улице Танкопия 11 августа прогремел мощный взрыв.

"Улица Танкопия, 11/2. Взрыв газа с последующим горением квартир. Выбиты окна, двери, часть перекрытий. Эвакуирован весь дом. На место съезжаются сотрудники правоохранительных органов, коммунальных служб", - сообщается на странице Харьков 1654 в Facebook.

По словам представителя ГСЧС Харьковской области Игоря Лупандина, сообщение о пожаре в дежурную часть поступило сегодня в 15:21. Возгорание произошло в квартире на первом этаже.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что техника в соседнем доме отключилась.

Вероятной причиной пока называют взрыв газопровода. Также известно, что спасателям удалось ликвидировать возгорание в течение 40 минут. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, в Каменском взорвали микроавтобус батальона "Днепр", в котором на момент взрыва находился депутат горсовета Виталий Чернявский.