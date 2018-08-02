В Каменском взорвали авто с депутатом горсовета внутри: фото

2 августа в Каменском взорвали микроавтобус батальона "Днепр", в котором на момент взрыва находился депутат горсовета Виталий Чернявский.

При этом депутат остался жив, хоть и сильно пострадал, пишет 5692.com.ua. Сейчас он в больнице.

Спасатели и правоохранители пока никак не прокомментировали инцидент. Официальную версию обещают огласить после того, как свою работу закончат следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Напомним, сегодня же в Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму.

Ранее в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.