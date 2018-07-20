В Киеве в результате взрывов сгорели два автомобиля

В пятницу утром, 20 июля, в Киеве на улице Борщаговской в результате взрывов сгорели два автомобиля.

Инцидент произошел между станцией метро "Политехнический институт" и Центральным ЗАГСом. Свидетели сообщили о том, что сначала сработала сигнализация, затем раздались два взрыва.

По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине, они выгорели дотла, сообщает ТСН.

Отмечается, что сгоревшие авто принадлежат одной семье, а хозяева утверждают, что уничтожение неизвестные произвели намеренно. Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

Напомним, ранее сообщалось, что на базе отдыха под Донецком произошел взрыв, есть пострадавшие.