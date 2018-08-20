В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих

20 августа 2018, 22:04

Местному фонду передали 123 автомобиля, однако на учете оказались лишь 14. Остальные "ушли на сторону".

Правительство передало фонду нереализованные конфискованные автомобили
Правительство передало фонду нереализованные конфискованные автомобили

Руководитель Благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области попался на неприглядном деле фактического обворовывания своих подопечных; чиновник был обвинен в незаконной продаже 109 бесплатно полученных для нужд фонда автомобилей.

Судебное рассмотрение дела началось с того, что суд отложил рассмотрение дела, якобы по причине неявки адвоката злоумышленника, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины в понедельник, 20 августа.

Как сообщает следствие, в фонде было 123 автомобиля, но ушлый чиновник поставил на учет только... четырнадцать. 

Читайте такжеВ Херсоне солдата-контрактника осудили за коррупцию из-за подработки грузчиком"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.

Соглачно законодательству, сбыт такого имущества возможен лишь при условии уплаты пошлин и других налогов и сборов. Однако чиновник опять-таки нашел выход - он реализовал неучтенные автомобили, проведя их по документам, как продажу на запчасти. не уплачивая при этом обязательных платежей и занизив в разы сумму продаж.

Таким образом, казнокрад дважды нанес ущерб государству - по его вине остались без автомобилей малообеспеченные граждане, а казна понесла убытки в размере как минимум 1,66 млн грн.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу состоится в открытом режиме 31 августа 2018 года в Заречном районном суде Сум.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина автомобили коррупция чиновник Сумы благотворительный фонд распил
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:29
В Киеве автомобиль смахнул с обочины припаркованные там машины - появилось видео
22:51
Ученые определили, какие люди склонны к изменам
22:21
В Хорватии в присутствии супруги Порошенко открыли консульство Украины c ошибкой в названии: опубликованы фото
22:04
В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих
21:50
ВСУ отбили у боевиков населенный пункт близ Торецка - нардеп
21:40
Активистку движения против домогательств Азию Ардженто саму обвинили в домогательствах
21:38
"За життя" получила наибольшую поддержку среди украинцев на юго-востоке – социологи актуально
21:28
Дело Савченко и Рубана: Суд вынес решение о мере пресечения
20:59
В киевском небе над Хрещатиком прошли военные самолеты
20:35
Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления Видео
20:33
Порошенко похвалился, что Меркель "слила" ему свои переговоры с Путиным
19:27
"Сражаться до конца". Николаевский губернатор захотел обустроить в городе хижину Конана-варвара
19:20
Полиция задержала еще троих подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк
18:59
У Порошенко задумываются прервать с РФ и автобусное сообщение
18:58
В США хотят усилить санкционный урон российской экономике за счет мировой - Bloomberg
18:50
СМИ сообщили о важном решении "Киевтеплоэнерго" по тарифам на воду и тепло
18:39
Австрийская оппозиция жестко раскритиковала главу австрийского МИД Карин Кнайсль за Путина на свадьбе
18:28
"Больше экономить не сможем". Эксперт рассказал, как в 2019-м поднимут цены на электричество для украинцев
17:54
У крымчан резко возрос спрос на украинские паспорта
17:25
Новые собственники и руководство канала 112 Украина связаны с Медведчуком - "Схемы"
17:12
"Ты кто такое, не мужик и не баба". Во львовском трамвае мужчина кинулся с кулаками на активистку-трансгендера
17:08
Украина стала лидером по числу больных корью в Европе
16:21
"Не способен что-либо изменить в стране": руководитель "Правого Сектора" раскритиковал Анатолия Гриценко
16:15
У Порошенко поделились планами по войне в Крыму
15:52
"Ты чего в ночнушке вышла?". Настя Каменских сверкнула грудью и лифчиком
15:39
В Сети раскрыли личности российских морпехов, участвовавших в аннексии Крыма
15:37
"Как девчонка 21-летняя": Ассия Ахат поразила стройной фигурой
15:22
"Ловил букет". Художник карикатурой потроллил посещение Путиным свадьбы в Австрии
15:17
Дело Манафорта заставило Украину снова нервничать из-за Трампа - Politico
15:07
Силикон или свое: Алина Гросу призналась, прибегала ли к пластическим операциям
14:58
В Минобороны рассказали, какой "сюрприз" готовят боевики "Л/ДНР" ко Дню независимости Украины
14:36
"Веруня огонь": Брежнева восхитила поклонников стройной фигурой
14:25
Харьковский школьник помочился с памятника погибшим во Второй мировой войне Видео
14:03
"Вечно молодая": Ольга Сумская покорила фанатов фото без макияжа
13:41
Bullet For My Valentine, Guano Apes, Sepultura: стал известен лайн-ап юбилейного украинского оупен-эйра ZaxidFest Фото
13:33
"Под 60, пьяный". В полиции рассказали о харьковском стрелке, фото 18+ Видео
13:32
СМИ узнали о решении Кремля по "выборам" в "ЛДНР"
13:09
Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на День независимости
13:01
Заложник Путина мнение
12:47
На Арабатке за день утонули пять мужчин
12:24
Украинцу в России дали два года тюрьмы за "экстремизм"
12:24
"Эти гениталии уже отработанный материал": Волочкова нарвалась на критику из-за шпагата на лодке
12:22
Гибель украинцев в ДТП в Польше: водителю автобуса избрали меру пресечения Видео
11:56
Опубликовано видео ликвидации харьковского стрелка Видео
11:34
В Украине начали серийный выпуск боеприпасов для советской пушки
11:32
Профессиональный гонщик объяснил украинским водителям, что делать во время ливня Видео
10:53
"Плевок в соперника". В Турции украинского форварда выгнали с поля на матче суперлиги Видео
10:33
"Жуть какая-то, словно неживая": Светлана Лобода ужаснула поклонников внешним видом
10:28
Стрельба в Харькове у горсовета, гибель копа: все, что известно о преступлении Фото Видео
10:12
Россия решила отказаться от украинских деталей в своем бомбардировщике
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять