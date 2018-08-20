В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих

Местному фонду передали 123 автомобиля, однако на учете оказались лишь 14. Остальные "ушли на сторону".
Руководитель Благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области попался на неприглядном деле фактического обворовывания своих подопечных; чиновник был обвинен в незаконной продаже 109 бесплатно полученных для нужд фонда автомобилей.
Судебное рассмотрение дела началось с того, что суд отложил рассмотрение дела, якобы по причине неявки адвоката злоумышленника, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины в понедельник, 20 августа.
Как сообщает следствие, в фонде было 123 автомобиля, но ушлый чиновник поставил на учет только... четырнадцать.
Читайте такжеВ Херсоне солдата-контрактника осудили за коррупцию из-за подработки грузчиком"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.
Соглачно законодательству, сбыт такого имущества возможен лишь при условии уплаты пошлин и других налогов и сборов. Однако чиновник опять-таки нашел выход - он реализовал неучтенные автомобили, проведя их по документам, как продажу на запчасти. не уплачивая при этом обязательных платежей и занизив в разы сумму продаж.
Таким образом, казнокрад дважды нанес ущерб государству - по его вине остались без автомобилей малообеспеченные граждане, а казна понесла убытки в размере как минимум 1,66 млн грн.
Сообщается, что следующее судебное заседание по делу состоится в открытом режиме 31 августа 2018 года в Заречном районном суде Сум.
Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.