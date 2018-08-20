В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих

Правительство передало фонду нереализованные конфискованные автомобили

Руководитель Благотворительного фонда социальной защиты инвалидов Сумской области попался на неприглядном деле фактического обворовывания своих подопечных; чиновник был обвинен в незаконной продаже 109 бесплатно полученных для нужд фонда автомобилей.

Судебное рассмотрение дела началось с того, что суд отложил рассмотрение дела, якобы по причине неявки адвоката злоумышленника, сообщили в пресс-центре судебной власти Украины в понедельник, 20 августа.

Как сообщает следствие, в фонде было 123 автомобиля, но ушлый чиновник поставил на учет только... четырнадцать.

Читайте такжеВ Херсоне солдата-контрактника осудили за коррупцию из-за подработки грузчиком"В ходе следствия установлено, что благотворительному фонду Социнвест бесплатно предоставлено для использования в благотворительных целях 123 транспортные средства, которые были конфискованы государством и не реализованы", - говорится в сообщении.

Соглачно законодательству, сбыт такого имущества возможен лишь при условии уплаты пошлин и других налогов и сборов. Однако чиновник опять-таки нашел выход - он реализовал неучтенные автомобили, проведя их по документам, как продажу на запчасти. не уплачивая при этом обязательных платежей и занизив в разы сумму продаж.

Таким образом, казнокрад дважды нанес ущерб государству - по его вине остались без автомобилей малообеспеченные граждане, а казна понесла убытки в размере как минимум 1,66 млн грн.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу состоится в открытом режиме 31 августа 2018 года в Заречном районном суде Сум.

Ранее сообщалось, что комитет по иностранным делам Европарламента обнародовал проект резолюции по ситуации в Украине, в котором потребовал от Киева ослабить влияние олигархов, активизировать борьбу с коррупцией и улучшить работу судебной системы.