В Херсоне солдата-контрактника осудили за коррупцию из-за подработки грузчиком

Контрактник ВСУ. Иллюстративное фото / УНИАН

Военнослужащего-контрактника ВСУ признали виновным в коррупции − из-за подработки грузчиком в Херсоне.

Соответствующее сообщение опубликовал журналист Денис Бигус на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно имеющегося в его распоряжении данным, военнослужащего привлекли к ответственности в судебном порядке за то, что он "получил нелегальный доход в полторы тысячи гривен".

"Разбодяжил дизель? Дал БМП другу? Вынес пару калашей? Ха! Он в своих личных материальных интересах 10 дней (ДЕСЯТЬ ДНЕЙ) подрабатывал грузчиком. Заработав нелегальный доход в 1500 (ОДНА ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ) гривен. Нацпол (Нацполиция - Прим.Ред.) защитил экономику государства! Ввалил солдату ч. 1 ст. 172-4 КУоАП, и притащил в суд, где тот особо и не отпирался. Прокурор защитил экономику государства! И поребовал признать солдата виновным. Суд,б..., вообще мощно пополнил казну и ввалил военному конфискацию той полторашки и вдобавок 5000 (ПЯТЬ ТЫСЯЧ) гривен штрафа" – написал Бигус.

/ Facebook

Напомним, ранее сообщалось о том, что вооруженный контрактник ВСУ ограбил женщину на 400 гривен.