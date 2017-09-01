Выстрел в подбородок. Вблизи Крыма покончил с собой контрактник

Инцидент случился у Каланчака, его причины неизвестны.
Вблизи поселка Каланчак Херсонской области (находится недалеко от захваченного РФ Крыма) застрелился военнослужащий-контрактник, причина самоубийства пока неизвестна.
Об этом пишет "Сегодня", ссылаясь на данные пресс-службы военной прокуратуры Южного региона.
В ведомстве уточнили, что боец "в районе выполнения задач по назначению" выстрелил себе в подбородок из автомата Калашникова складного образца.
"Погибший не является военнослужащим Херсонского гарнизона и был откомандирован", — отмечается в статье. В его крови алкоголь не обнаружен, административные нарушения он не совершал. Боец был достаточно замкнутым, но с сослуживцами не конфликтовал.
Напомним, в конце июня в селе Залужье Владимир-Волынского района Волынской области во дворе собственного дома нашли повешенным военного-контрактника. Узнать больше об инциденте можно здесь.