За путинистку Валерию возьмется СБУ - что она вытворила

Певица Валерия озадачила своим поступком.

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Валерия - новый скандал / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Вы узнаете:

Валерия спела на фоне руин

Как отреагировал Николай Точицкий

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, спела советскую песню "С чего начинается Родина" на фоне разрушенных построек. Министерство культуры и стратегических коммуникаций обратится в СБУ с видео ее выступления.

Украинский военнослужащий Анатолий Штефан обратил внимание на ролик путинистки и высказал свое мнение в соцсетях.

видео дня

Валерія засняла знакове та яскраве відео "русского мира" який знаходиться позаду неї.

"С чего начинается родина"? - з розбомблених міст. https://t.co/GLExONwd4upic.twitter.com/ALgpJoiCx8 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 29, 2025

Также на видео отреагировал и Николай Точицкий, который является министром МКСК.

"Мелодия угадывается без звука. Поет путинская любимая певица. Музыка народная, слова тоже народные. Потому что это и есть суть российской культуры. Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, вследствие военных преступлений – это и есть российская культура", – написал он.

Министр подчеркнул, что Валерия наглядно показала лицо России.

"Именно с этого начинается "родина" – с оккупации, депортации, русского языка, двух аккордов на балалайке и пошлости", – отметил Точицкий.

Министр заявил, что в СБУ обратятся для установления места записи видео и последующего открытия производства в случае нарушения российской певицей санкций, запрещающих ей въезжать в Украину.

"Это видео – лучшее объяснение, почему санкции к деятелям российской культуры – это наш национальный интерес безопасности. И почему советское культурное наследие должно быть декоммунизировано, то есть запрещено", – добавил Точицкий.

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Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

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Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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