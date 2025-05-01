Меган Маркл раскрыла значение странного прозвища, которое дала принцу Гарри

Герцогиня Сассекская рассказала, почему в быту называет мужа, как секретного агента.

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Меган Маркл новости - как и почему герцогиня Сассекская называет мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

Меган Маркл называет мужа Эйч, а он ее - Эм

Жена принца Гарри призналась, когда и почему появились эти странные никнэймы

Принц Гарри и Меган Маркл познакомились в социальных сетях в 2016 году. Какое-то время пара общалась онлайн, пока их общий знакомый не устроил для пары свидание вслепую. Первые слухи про отношения Гарри и Меган появились в прессе в октябре 2016-го, а уже в ноябре Кенсингтонский дворец официально подтвердил отношения принца и актрисы.

Около полугода влюбленным приходилось скрывать свои чувства - причем не только от общественности, но и от самых близких. Тогда-то и возникло прозвище принца Гарри - Эйч (буква H на английском - прим. редактора), которым Меган Маркл до сих пор обращается к супругу в быту. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в подкасте Джейми Керн Лимы.

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"Я никому не могла сказать, с кем встречаюсь, и он хранил это в тайне, так что, думаю, мы просто обратились к буквам. С тех пор сокращенное прозвище просто прижилось", - говорит Меган. Ее супруг также называет ее Эм, по первой букве ее имени. К слову, этими прозвищами пользуются не только сами супруги, но и их близкое окружение.

Меган Маркл новости - как и почему герцогиня Сассекская называет мужа / Скриншот YouTube

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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