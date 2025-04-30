"Подобен на Захура": Камалия приоткрыла тайну своей личной жизни

Камалия уже побывала в неудачных отношениях.

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Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

Камалия рассказала о прошлых отношениях

Певица поделилась, что у нее сейчас происходит

Украинская известная певица Камалия рассказала о своей личной жизни после развода с Мохаммадом Захуром, с которым у нее есть две общие дочери – Арабелла и Мирабелла.

В комментарии для "ЖВЛ представляет" певица подчеркнула, что получает удовольствие от своей свободы. Также она поделилась, какого мужчину желает встретить.

"Подобен на Захура. Я девочка с высокой планкой и надо, чтобы все совпало, чтобы я могла в него влюбиться. Поэтому у меня есть разочарование, непростой период. Но увидим. Мне пока с собой хорошо", - рассказала Камалия.

Камалия с бывшим мужем / instagram.com, Камалия

Напомним, артистка после развода состояла в отношения с тираном и не смогла выдержать его агрессию, поэтому разорвала с ним связь. Но не все так просто, ведь он не дает ей покоя.

"Через друзей он пытается достать, но я не хочу никаких отношений. Пока никаких отношений. У меня есть друг Захур и мне хватит. Он меня всегда поддерживает", — добавила Камалия.

Смотрите видео интервью певицы Камалии:

Камалия / инфографика: Главред

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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