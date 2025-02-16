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"Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

Элина Чигис
16 февраля 2025, 18:58
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Камалия поделилась, что у нее серьезные проблемы.
Камалия с дочерями
Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

  • У Камалии был роман после развода с мужем
  • Новый избранник начал преследовать певицу

Украинская популярная певица Камалия призналась, что после развода с мужем – Мохаммадом Захуром у нее был роман, но отношения с этим мужчиной не сложились.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" певица рассказала, что новый возлюбленный ставил ей условия.

"У меня был мужчина, который мне понравился. Он не супермиллионером был, однако зарабатывал деньги, был обеспечен. Но... Селяви, не сошлось потому, что это была ревность. Когда мы начали разговаривать, он так сказал: "Если две недели с детьми - тогда две недели со мной. Обязательно замуж", а меня это напрягает", - призналась Камалия.

Оказывается, новый бойфренд очень ревновал ее к бывшему мужу и проявлял агрессию.

"Я должна планировать, почти подписывать у него, свой график. Должен быть график четкий на месяц, на два, на три, на полгода... А как у артиста может быть так? Плюс у меня дети, вот у меня ребенок, не дай Бог, заболеет и мне надо будет срочно в Лондон лететь, то я должна спрашивать разрешение? Нет, я не могу так! А он мне скажет: "Ты моя жена и я тебе не разрешаю". А я уже видела такие черты характера в нем: он очень властный, вспыльчивый, у него неустойчивая психика, такие эмоциональные качели. А когда он выпивал, то я видела, что становится очень агрессивным", - отметила артистка.

Также этот мужчина не принял отказа Камалии и теперь преследует ее.

"Я такого еще никогда не видела. Он меня преследует, было даже такое, что он ждал возле моего городка, за мамой моей бегал, были угрозы по телефону. Эти преследования продолжаются и я постоянно оглядываюсь, у меня уже такое ощущение, что за мной кто-то следит. Он выходит на моих друзей, массажистов даже подкупает, чтобы докладывали о каждом моем шаге. Также через стилиста, тренера, отслеживает меня по геолокации, по номеру телефона, потому что он имеет связи", - пожаловалась певица.

Смотрите видео интервью певицы Камалии:

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия?

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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