Вниз головой или вверх: как нельзя мыть голову

Главред узнал, как правильно мыть голову, чтобы волосы всегда выглядели чистыми и каких правил следует обязательно придерживаться.

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Как правильно мыть волосы / Коллаж: Главред, фото: pexels

Каждая женщина хочет выглядеть на все 100%. Волосы - это то, что может придать образу непревзойденный вид. Уход за ними является очень индивидуальным. Кому-то достаточно мыть голову раз в неделю, а другие моют ежедневно, чтобы они выглядели чистыми. Однако далеко не все моют голову правильно. Парикмахер-модельер Инна Дерех рассказала, как нельзя мыть волосы, чтобы не повредить их.

Как правильно мыть голову

Одним из самых популярных вопросов остается то, как правильно мыть голову - вниз или вверх. На самом деле на этот счет нет никаких запретов. Вы можете мыть голову так, как вам будет удобно.

Перед мытьем сухие волосы обязательно нужно расчесать и распутать. После этого волосы следует хорошенько намочить водой.

Важно, ни в коем случае нельзя мыть голову под горячей водой. Дело в том, что высокая температура стимулирует работу сальных желез. Если у вас и так жирный тип кожи, то из-за горячей воды ваша прическа будет быстрее терять свежий вид.

Обращать внимание нужно и на то, в каком порядке нужно мыть голову. В первую очередь ее следует помыть шампунем. Само это средство является достаточно концентрированным. Чтобы уменьшить его негативное влияние на длину волос, следует его вспенить в руках с небольшим количеством воды или в специальной бутылочке. После этого его можно наносить на голову. Важно помнить, что шампунь предназначен именно для кожи головы, а не для длины волос. Мыть голову нужно подушечками пальцев, осторожно массируя кожу. После первого мытья шампунь следует смыть теплой водой и второй раз помыть голову этим средством.

"Мыть голову нужно дважды. Первый раз нужно мыть, чтобы смыть поверхностную грязь, а второй раз - чтобы тщательно промыть ваши волосы", - говорит Инна Дерех.

После этого на волосы следует нанести маску для волос. Она увлажнит волосы и заполнит пустые части внутри волоса. Маску нужно наносить исключительно по длине. Если ее наносить на корни, голова может быстро пачкаться. Следует держать маску на волосах столько времени, которое указано на упаковке. После этого ее нужно смыть теплой водой.

Заключительным этапом мытья будет бальзам или кондиционер. Это средства, которые закроют все открытые чешуйки и держат увлажняющие компоненты маски внутри волоса. Они также помогают хорошему расчесыванию, могут придавать волосам блеск и "живой" вид. Бальзамы и кондиционеры также нельзя наносить на кожу головы, потому что они образуют незаметную пленку, через которую кожа не будет дышать, а работа сальных желез будет еще активнее.

Следует отметить, что мокрые волосы ни в коем случае нельзя расчесывать, ведь в таком виде они могут сильно травмироваться. Перед расчесыванием их необходимо просушить. Если вы любите вытирать волосы полотенцем, то помните, его нельзя тереть, потому что из-за этого волосы травмируются и увеличится количество секущихся кончиков. Волосы можно осторожно промокнуть полотенцем, после чего нанести на них термозащиту и высушить феном.

Сушить волосы нужно от корней к кончикам, а не наоборот. Если поддувать феном снизу, то открытые чешуйки будут заворачиваться в другую сторону, из-за чего будут бросаться в глаза секущиеся кончики, а укладка не будет выглядеть безупречной.

Смотрите видео о том, как правильно мыть волосы:

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