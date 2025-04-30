"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

Настя Каменских удивила своим высказыванием.

https://glavred.info/starnews/gde-slova-bessilny-nastya-kamenskih-sdelala-gromkoe-publichnoe-priznanie-10660427.html Ссылка скопирована

Настя Каменских - новый пост / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских продемонстрировала новый маникюр

Какими мыслями поделилась певица

Украинская популярная певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками своим новым маникюром.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала соответствующее видео и оставила подпись к нему.

видео дня

"Мы не всегда помним, что именно было сказано. Но в мгновение ока испытывали, что испытывали в тот момент. Чувства оставляют след там, где слова бессильны", - отметила Каменских.

Настя Каменских с новым маникюром / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

На кадрах знаменитость продемонстрировала нежный маникюр в пастельных тонах, что очень пришлось по душе ее поклонникам и они написали множество комментариев.

"Лучшая";

"Невероятная";

"Красивый маникюр", - отметили подписчики.

Напомним, недавно Настя Каменских побывала за границей и встретилась со своим мужем Потапом, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Настя Каменских встретилась с Потапом / фото: скрин instagram.com, Потап

Фото было снято в одном из европейских аэропортов.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.

А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред