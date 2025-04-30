"Где слова бессильны": Настя Каменских сделала громкое публичное признание

Кратко:
- Настя Каменских продемонстрировала новый маникюр
- Какими мыслями поделилась певица
Украинская популярная певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками своим новым маникюром.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала соответствующее видео и оставила подпись к нему.
"Мы не всегда помним, что именно было сказано. Но в мгновение ока испытывали, что испытывали в тот момент. Чувства оставляют след там, где слова бессильны", - отметила Каменских.
На кадрах знаменитость продемонстрировала нежный маникюр в пастельных тонах, что очень пришлось по душе ее поклонникам и они написали множество комментариев.
"Лучшая";
"Невероятная";
"Красивый маникюр", - отметили подписчики.
Напомним, недавно Настя Каменских побывала за границей и встретилась со своим мужем Потапом, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
Фото было снято в одном из европейских аэропортов.
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Настя Каменских - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно певица Настя Каменских призналась, что пережила очень непростой период. Также Каменских намекнула поклонникам, что в ее личной жизни произошли изменения. И внезапно Каменских заговорила об окончании отношений.
А также ранее Настя Каменских решила показать поклонникам, как она проводит свой день и чем занимается. Каменских побывала на массаже и купила маску для волос. Затем певица отправилась в клинику, где посетила стоматолога и подолога.
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Кто такая Настя Каменских?
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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