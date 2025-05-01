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Что делать, когда на пороге появилась лягушка: священник удивил ответом

Марина Фурман
1 мая 2025, 03:30
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Какими бы ни были приметы, бояться лягушек не стоит, они абсолютно безопасны.
Филюк, жаба
Можно ли прогнать лягушек со двора / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что делать, если лягушка залезла в дом
  • Почему земноводные лезут во двор

Согласитесь, увидеть лягушку во дворе или прямо на пороге входной двери - явление не из приятных. Наши предки верили, если встретить земноводных возле дома - к неприятностям. Главред разбирался, что делать, если лягушка залезла в дом.

Если возле вашего дома появилась лягушка, то это можно трактовать по-разному. Одни народные приметы предупреждают о беде, другие считают, что земноводные - это символ хороших новостей.

видео дня

Например, бабушки верили, если лягушка коричневая и большая - это к ссорам на работе или с друзьями, если зеленая - к конфликтам с близкими людьми. Если заметить лягушку на столе - к проблемам с финансами.

Также наши предки верили, что лягушку могли намеренно подбросить завистливые соседи, которые хотели навлечь на семью неурядицы или другие неприятные изменения.

Тем временем священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что суевериям не стоит верить.

Он рассказал, что некоторые люди насколько верили суевериям, что, увидев лягушку в доме или на пороге, могли поместить ее в трехлитровую банку и посыпать солью, считая это способом защититься от злых чар. Священник предупреждает, что такой поступок является грехом.

"Если лягушка появилась на вашем пороге, просто возьмите веник и осторожно оттолкните ее, пусть дальше себе скачет...", - сказал Филюк.

Он объяснил, что сейчас теплое время года, поэтому лягушек можно увидеть во дворе или даже в доме, и в этом нет ничего злого или плохого.

"Это природа", - подчеркнул священник.

Кстати, зоозащитники рассказывают, что лягушка может лезть в подвалы или дома с высоким уровнем влажности, в поисках нового дома из-за разрушения природной среды. Поэтому бояться земноводных не стоит.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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