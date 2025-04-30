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Злата Огневич резко высказалась об "артистах-однодневках"

Анна Подгорная
30 апреля 2025, 22:51
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Также Огневич рассказала, кого в украинском шоу-бизнесе считает настоящим профессионалом.
Злата Огневич
Злата Огневич высказалась о настоящих артистах и однодневках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич в интервью для Марички Падалко призналась, что далеко не всех в современном шоу-бизнесе считает артистами. Она убеждена, что о себе так говорить могут говорить лишь те, чье творчество прошло испытанием временем.

Так, к примеру, артистам-однодневкам, по мнению Огневич, не стоит обвешиваться лаврами, даже если сейчас они на пике славы - безусловно, кто-то из них останется в шоу-бизнесе формирующим звеном, но остальным все же не нужно задирать нос, убеждена Злата.

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"Я считаю, что артистом называть можно не всех и каждого, в кого залетел трек на три месяца. Я это сейчас скажу, "артисты-однодневки", не с целью осуждения. Я говорю только с целью того, чтобы сказать, что артиста проверяет только время. Среди этих артистов, которые сейчас выстрелили, они также будут составлять когда-то эту базу шоу-бизнеса, потому что хотим мы этого или не хотим, поколение меняется раз в 8-9 лет. Я просто считаю, что нужно уважать труд всех артистов и не зацикливаться на себе, навешивать себе лавры на спину, на шею", - говорит Огневич.

Злата Огневич
Злата Огневич высказалась о настоящих артистах и однодневках / Скриншот YouTube

При этом звезда понимает, что сам шоу-бизнес изменился - моментальный доход важнее перспектив, но проверка временем остается для Златы Огневич определяющим фактором профессионализма.

"Времена изменились. Лейблы хотят работать с вирусными треками, с вирусными артистами, потому что это о бизнесе, это про здесь и сейчас монетизацию, но все равно артиста определяет время. Для меня Адель — это артистка. Бейонсе — да. Если с нашего шоу-бизнеса брать, Джамала — да. Это не проект на один день. Это проект, который существует годами, и в каждую декаду этого проекта происходит что-то интересное", - рассуждает певица.

Джамала
Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa

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Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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