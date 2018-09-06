В Киеве произошел пожар около супермаркета "Эпицентр" на Окружной

Из здания едет густой дым

На Окружной дороге на Теремках около гипермаркета "Эпицентр" вспыхнул частный дом. Идущий от места пожара густой дым окутал здание гипермаркета.

Об этом сообщается на странице сообщества "На Теремках" в Facebook.

"Угарный дым заволок всю окрестность, людям нечем дышать. На прилегающих улицах ходить невозможно. из-за масштаба горения, рекомендуется передвигаться за пределами района Теремки", - пишут пользователи соцсетей.

Позже пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан уточнила, что загорелся самовольно возведенный недострой. По состоянию на 17:00 четверга пожар ликвидирован, пострадавших в результате инцидента нет.

Читайте также

Выбросы на заводе в Крыму: на Херсонщине 15 детей попали в больницу