В Киеве горело СТО, повреждены семь машин: опубликованы фото и видео

В Киеве произошел пожар на СТО / kyiv.dsns.gov.ua

В субботу, 27 октября, утром в Голосеевском районе произошел пожар на территории станции технического обслуживания, сгорели три автомобиля, а еще четыре — были повреждены.

Возгорание произошло по адресу ул. Камышинская, 4а, спасатели узнали о нем в 06:56, а в 08:30 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в столице.

"... пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м... Сгорело и повреждено оборудование станции технического обслуживания и инструменты", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 20 октября в селе Горенка (находится под Киевом) произошел пожар в одноэтажном жилом доме, погибли три человека — двое мужчин, в частности, хозяин жилья, и ребенок.