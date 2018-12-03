Трагедия на Одесчине: погибли молодая женщина и ее маленький сын

На Одесчине произошел пожар, найдены мертвыми молодая женщина и ее маленький сын / odesa.dsns.gov.ua

В воскресенье, 2 декабря, в городе Кодыма Одесской области в одном из частных одноэтажных жилых домов произошел пожар, найдены погибшими молодая женщина и ее маленький сын.

Спасатели узнали о возгорании в 17:46, а ликвидировали его в 18:28, говорится на сайте Главного управления ГСЧС в Одесской области.

По данным ведомства, огонь повредил пол дома на общей площади 5 кв. м.

"На месте происшествия обнаружены тела погибших — женщины, 1992 г.р. и ее сына, 2012 г.р. Возможная причина пожара — короткое замыкание электроудлинителя", — отмечается в сообщении.

Напомним, 13 ноября в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района Запорожской области в одном из частных домов произошел пожар, погибли трое маленьких детей.