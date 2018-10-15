В Киеве сгорело помещение нового телеканала Мураева

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В Киеве на последнем этаже электротехнического завода "Транссигнал" на улице Жилянской произошел пожар.

Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на очевидцев.

Прибывший на место ЧП внефракционный нардеп Евгений Мураев заявил, что после продажи NewsOne в этом помещении он планировал открыть свой новый телеканал.

"Здесь находится мой новый канал. Открытие 7 ноября, название узнаете позже. Помещение арендуем, это бывший завод. Мы не знаем, что случилось, но рукописи не горят", - заявил Мураев.

По информации издания, название телеканала звучит как "Наш" (созвучно названию новой партии Мураева "Наши").

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС эвакуировали с крыши пятерых рабочих, в здании находились только стройматериалы. По предварительным данным, возгорание произошло из-за сварочного аппарата.

Напомним, 4 октября Верховная Рада предложила СНБОУ ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne (официальным собственником последнего до недавнего времени являлся отец Евгения Мураева Владимир).

Читайте такжеНезамысловатый реванш пацанов, или Главный вывод из продажи NewsoneСогласно принятому решению, санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

После этого Евгений Мураев заявил о продаже корпоративных прав на телеканал депутату от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку.

В свою очередь, экс-замлавы Администрации президента Андрей Портнов, ранее ставший управляющим телеканалом, сообщил, что не может продолжить управление NewsOne "по независимым причинам в наиболее сложный для него момент".