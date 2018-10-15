В Минобороны рассказали о ситуации в Ичне

Телеканал "112 Украина"

Интенсивность взрывов на территории арсенала под Черниговом "существенно снизилась".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"С 06.00 до 12.00 наблюдаются незначительные единичные взрывы в очагах тления с периодичностью 1-2 взрыва в час", - отметили в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что с утра на территории арсенала работают пожарные танки, инженерная и специальная техника Вооруженных сил страны.

Пожар и взрывы на военном арсенале начались утром 9 октября. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, а в радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.