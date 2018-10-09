На Черниговщине рванул склад боеприпасов, опубликовано видео взрывов

На Черниговщине произошел взрыв на военном арсенале / 0462.ua

Во вторник, 9 октября, возле города Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории склада боеприпасов — 6 арсенала, проводится эвакуация людей.

Информация об инциденте поступила от начальника арсенала в 3:30, говорится на странице Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

По данным ведомства, на всей территории Черниговщины и вдоль границы введены ограничительные мероприятия.

"Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти… Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", — подчеркнули в Генштабе.

Телеканал "UA: Чернигов" в соцсети опубликовал видео, на котором запечатлены взрывы

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее Харьковской области начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали 24 числа, Служба безопасности Украины считает произошедшее диверсией.