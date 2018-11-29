В Киеве горел Минфин: подробности, опубликованы фото с места происшествия

В Киеве в здании Минфина произошел пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В четверг, 29 ноября, утром в Подольском районе Киева произошел пожар в здании Министерства финансов Украины, были эвакуированы 20 человек.

Возгорание случилось по адресу ул. Межигорская, 11, спасатели узнали о нем в 07:37, а в 08:28 — ликвидировали, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в столице.

По данным ведомства, в админздании в шахте лифта на уровне 7-этажа (последний) загорелись электрокабеля, причина возгорания выясняется.

"Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к эвакуации людей и тушению пожара. На месте происшествия были задействованы 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 22 человека личного состава", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце октября утром в Голосеевском районе произошел пожар на территории станции технического обслуживания, сгорели три автомобиля, а еще четыре — были повреждены.