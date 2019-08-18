"Турист из немытой везет даже туалетную бумагу": в Крыму провалился курортный сезон - фото

В начале августа российский министр курортов и туризма аннексированного Крыма Вадим Волченко похвастался, что на полуострове в этом году уже якобы отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2018 года. Но специалисты по туристическому бизнесу сомневаются в реалистичности такой цифры.

К слову, председатель общественной организации Курортный Крым Александр Бурдонов не увидел увеличения туристического потока на полуостров, но обратил внимание на другие тенденции: россияне все меньше тратят денег на отдых в Крыму.

"Бюджетный и малобюджетный отдых заметно пользуется спросом. Соответственно, с точки зрения загрузки, судя по магазинам, по услугам, по сервису на тех объектах, которые я знаю, в общем идет снижение. У всех по-разному: у кого-то 4%, у кого-то 20-30%. Чтобы у кого-то стало лучше, не припомню. Это я сравниваю с 2018 годом. Что до загрузки, в июле была погода плохая, народу не было, хотя вода прогрелась – и тем не менее 50% загрузки, где-то 20-30%", - убежден Бурдонов.

Пророссийский блогер из Крыма Александр Горный на своей странице в Facebook тоже высказал свою оценку курортному сезону 2019.

"Сезон очень рваный – то пусто, то грустно. Народ поехал, основная масса туристов на автомобилях. Кочуют по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня, чем очень сильно бесят отельеров и частный сектор. Массовый турист не готов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800 рублей в сутки на семью. Цена койко-места 250-300 рублей и не выше... Дешевые столовые еще в тренде, но кухня в номере для многих туристов предпочтительнее. В Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных поселках… Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнению с прошлым годом, а косты выросли. Все надеются на открытие железнодорожного моста, но боятся, что поедет еще более бюджетный клиент", - сказал Горный

Читайте также"Говно с глазурью": в Сети показали, как "руснявые ублюдки" убивают Крым - фотоПризнала падение количества туристов в Крыму по сравнению с сезоном 2018-го и генеральный директор Sudak Hostel Наталья Кириченко.

"Я наблюдаю, что роскошных условий никто из туристов не ищет. Все обращают внимание в первую очередь на стоимость, на цену и на набор услуг, который предлагается. Такого туриста, который просто бы тратил деньги направо и налево, его в Крыму уже не наблюдается. Экономят на экскурсиях – предпочитают ехать самостоятельно, организовать свой отдых. Самое главное, чтобы было удобно поспать и вода – помыться. Не могу сказать, что все поголовно готовят на кухне. Есть столовые бюджетные, в Судаке у нас есть доставка еды, вполне нормальная еда", - высказалась Кириченко, передает krymr.com.

Граждане в соцсетях тоже делятся своими впечателениями о количестве туристов в Крыму.

"В Крьіму видимо--невидимо туристов!!!!Больше правда невидимо, но ето не важно.НО как обьяснить тот факт,что 2/3камер,а особенно камер с ПЛЯЖЕЙ КРЬІМА отключено оккупантский властью аннексированного Крьіма???Если с отдьіхающими все хорошо,то не нужно скрьівать и отключать камерьі с ПЛЯЖЕЙ,а наоборот ето бьіло бьі хорошей рекламой для потенциальньіх отдьіхающих.Сам факт отключения камер,в первую очередь с ПЛЯЖЕЙ,говорит красноречиво сам за себя.И никакими зомбированиями с поміщика не перебьеш етого факта", - сказал Игорь Крехетов.

"Крысчани на педирации воют, что в Крыму даже пивнухи закрываются, богатый турист из немытой приезжает даже со своей туалетной бумагой. Предприниматели Крыма уже сказали, что в этом году сезона не будет. Даже на богатой Москве голодные бунты, что говорить о нищей паРаше где народ помои ест. Я вас прошу ,не спрашивайте в опущенных ссылки на вебкамеры пляжей, не травмируйте их не сформовавшуюся психику", - добавил некто под ником Пуйло Параши.

О том, что сезон провальный, пишет и крымский блогер Роксолана в Твиттере.

Напомним, ранее любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в Крыму. После аннексии Крыма Россией, жители полуострова стали повсеместно жаловаться, что пляжная полоса на побережье катастрофически сокращается.

Крымчане в соцсетях льют крокодильи слезы из-за того, что Россия планомерно отбирает у людей лучшие пляжи. На месте пляжей появляются военные базы.