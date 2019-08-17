В Крыму оккупанты решили уничтожить градообразующие заводы

Оккупанты хотят уничтожить Крымский титан / Reuters

Градообразующие предприятия, располагающиеся на севере аннексированного Россией Крыма, предложили уничтожить.

"Химические предприятия на севере Крыма выпускают уникальный продукт, который важен и конкурентоспособен в мире. Я понимаю, что эти предприятия градообразующие, но все-таки считаю, что мы должны рассмотреть вопрос постепенного сворачивая химических производств на полуострове", — заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

По его мнению, в перспективе на севере Крыма можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

Читайте такжеЗавод "Крымский титан" в Армянске полностью прекратил работу"В производстве военно-промышленного комплекса задействовано… огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами", — сказал Шеремет ria.ru.

Отметим, что на севере Крыма существует несколько крупных химических заводов, в том числе завод Титан, Крымский содовый завод, Бромный завод.

Ранее в сети опубликовали фотографии завода Крымский Титан, сделаные при помощи дрона. Предприятие называют "крымским Чернобылем". На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.