Катастрофу уже не остановить: как россияне могут вернуть воду в Крым

Пророссийские власти Крыма хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров. Аргумент такой: Днепр берет свой исток в России, поэтому нужно инициировать переговоры с Украиной относительно обеспечения аннексированного РФ полуострова питьевой водой.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, которая идет с территории РФ", - сказал постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Страдают военные части РФ

За годы аннексии ситуация в Крыму сильно ухудшилась – исчезла почти четверть растительного покрова. Это подтверждают снимки из космоса, которые в прошлом году опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Но в министерстве говорят – для населения воды хватает.

"На тех картах, которые мы публиковали, наглядно видно, что ухудшение ситуации – постоянное, и будет продолжаться", - сказал Главреду замминистра МТОТ Георгий Тука.

И добавил, что на призывы оккупационных властей полуострова реагировать не собираются.

Читайте такжеВодная блокада Крыма: Тука сказал, что на полуострове возрождается пустыня"Призывы псевдовластей Крыма нас не интересуют, у Украины – своя позиция. Но для гражданского населения питьевых запасов хватает. Мне сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, но в первую очередь нехватку обеспечения воды ощущают сельхозпредприятия, промышленность и военные части Российской Федерации, которые находятся в Крыму. И подавать им воду никто не собирается. Но повторюсь, что касается потребностей населения, то на них это не сказывается. Потому запасов питьевой воды вполне хватает", - заверил Георгий Тука.

Полуостров превращается в пустыню

Если начать подачу воды в Крым, то это сделает оккупацию бессрочной, считает политтехнолог Тарас Березовец - он в 2014-ом был одним из инициаторов проекта Free Crimea, призванного информировать о нарушениях прав человека в Крыму.

"Тогда у россиян не будет никакого мотива приостанавливать оккупацию украинского Крыма, поэтому ни в коем случае нельзя восстанавливать подачу питьевой воды на полуостров", - говорит Березовец.

Поступление воды из Днепра на аннексированный Россией полуостров через Северо-крымский канал Украина перекрыла в апреле 2014-го.

"Днепр обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И перекрыв ее, мы создали огромные проблемы для россиян", - говорит Березовец.

Читайте такжеРоссия спустила на Крым много денег, но все впустуюВ результате этого, северная часть полуострова, это Красноперекопск и Армянск, уже превращаются в полупустыню.

"И экологи, с которыми мы общались, готовили доклады по Крыму. Он считают, что этот процесс является необратимым. Ученые объяснили, что только для того, чтобы промыть эти грунты, то есть восстановить состояние до 2014-го года, понадобится минимум 10 лет. И такая ситуация, которая движется с севера на юг полуострова, со временем необратимо превратит Крым в пустыню – такой, как он был до 1954 года. Они изменилась только после того, как Украинская республика пришла в Крым и со временем построила Северо-крымский канал", - говорит Березовец.

Россияне за годы оккупации Крыма рассматривали несколько вариантов решения проблемы с водой.

"Один из них – переработка морской воды, так называемое опреснение. Но тогда вода становится золотой. И это не решит проблем населения, которое резко увеличилось за последние годы. Сейчас, с учетом тех, кто приехал за последние несколько лет, количество людей в Крыму приближается к 2,8-3 млн. человек. До 2014-го на полуострове проживало 2 млн. 450 тыс. человек. То есть добавилось около полумиллиона человек", - рассказывает эксперт.

Еще один вариант решения проблемы, который обсуждали россияне, - это перекидывание водопроводов с Краснодарского края.

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики России"Но это фантастическая идея, потому что в Краснодарском крае, на Кубани тоже острая нехватка воды. И решить проблему таким образом нет никаких шансов. Тогда они начали сверлить скважины, в том числе – в заповедных зонах, где это всегда было запрещено. Например, там, где крымские горы, южное побережье Крыма, что причиняет непоправимый ущерб уникальной растительности. Уже начинают высыхать яйлы - уникальные вершины крымских гор", – приводит пример политолог.

Угроза вторжения

Единственный способ, который есть у самопровозглашенных властей Крыма, – это любым способом заставить Украину вернуть водоснабжение.

"Как это могут сделать? Возможен размен, и как часть большой аферы, они могут предложить возвращение так называемых "ЛДНР" в состав Украины в обмен на возобновление водоснабжения в Крым. Они даже готовы были рассматривать такую возможность. Но Украина ответила, что нужно подписывать договор. И мы готовы, только при условии, что вода будет поставляться субъекту – Автономная республика Крым, которая временно оккупирована Российской Федерацией. Они же настаивали, что в договоре будет "Республика Крым в составе РФ", - объясняет эксперт.

Кто касается странных заявлений о том, что Днепр берет свое начало в России, поэтому реку нужно перекрыть и направить в другое русло, то – это утопия.

"От этого проблема тоже не решиться. Куда они денут воду – затопят Беларусь? Эту утопическую идею в свое время озвучивал российский политик Владимир Жириновский", - говорит Березовец.

Читайте такжеТри условия для возврата Донбасса и КрымаОн предполагает, что сейчас решение проблемы упирается в позицию официальной украинской власти.

"Если при предыдущем президенте на любые переговоры с россиянами было табу, то сейчас вопрос открыт. И в команде Зеленского есть советники, которые выступают за договоренности с россиянами о возобновлении подачи воды. Это будет катастрофой для Украины и патриотических украинцев, которые остались на аннексированных территориях. Потому что тогда у РФ не будет никакого стимула освободить от своего присутствия Крым. Сейчас вода – это самая главная проблема полуострова, которую без Украины они решить не могут", – уверен Березовец.

Политтехнолог отмечает, что, пока жив президент России Владимир Путин, речи о возвращении Крыма и быть не может. Даже если полуостров превратиться в пустыню.

"Пока живой Путин, и пока не изменится имперская политика, они не будут возвращать Крым. И для решения этой проблемы они будут готовы пойти на широкомасштабное вторжение. Они могут захватить только южную часть Херсонской области, чтобы дойти до шлюзов днепровской воды. И в этом есть опасность. Ведь ситуация ухудшается с каждым годом, а это лето очень засушливое. И уже звучали прогнозы, например, бывшего советника Путина Андрея Илларионова о том, что Путин пойдет на вторжение в 2019-ом году. К счастью, этого не произошло, потому что начались протесты в России. И откровенно говоря, властям РФ сейчас стало не до Украины. Но угроза решить проблему силовым путем и принуждением Украины к такому шагу – сохраняется. У них уже времени не осталось", - прогнозирует Березовец.

Катастрофа в Армянске

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что с точки зрения экономики Украине также было бы выгодно поднять тему возобновления подачи воды по каналу, так как перекрытие водоснабжения привело к заболачиванию земель в Херсонской области.

Но экологи из Херсона говорят, что это неправда.

"Что касается заболачивания – то это выдумка самопровозглашенных властей Крыма, чтобы укусить Украину", - сказал нам известный в Херсоне эколог и защитник природы Владимир Шелудько.

Он говорит, что Крым уже постигла экологическая катастрофа, которая до сих пор не решена, а только усугубляется. Там, начиная с 24 августа 2018 года, происходили выбросы вредных химических веществ в воздух. Источником выброса стал завод "Крымский Титан". А свою роль сыграла погода – отсутствие осадков и жара.

Пострадали жители Армянска, Красноперекопска и других населенных пунктов. Люди получили заболевания дыхательных путей — пневмонию, ожоги слизистых оболочек носа и рта.

"Я не бываю в Крыму. Но то, что происходит сегодня с Крымским Титаном, не связано с водой. Причина, в работе химического предприятия, которое Фирташ передал подконтрольным России "крымским властям". И сейчас ничего не поменялось, предприятие работает, откуда-то оно получает сырье – ильменит. На территорию никого не пускают, поэтому может еще что-то туда поставляют. И поэтому усугубляется то, что было все эти годы – неконтролируемые выбросы. И если верить источникам, сегодняшнее так называемое "крымское правительство" штрафует их за эти выбросы. Но они никому не подчиняются в том же Крыму", - говорит эколог.

Читайте такжеПора поставить жирную точку в вопросе "чей Крым?"Но добавляет, что термин "экологическая катастрофа" стали употреблять настолько часто, что люди к нему привыкли.

"Катастрофа в Крыму началась тогда, когда решили строить большое химическое предприятие на территории полуострова. А сегодня мы видим последствия, о которых украинские ученые говорили еще в 2001-ом году, в то время они не были политически заангажированы. Но изучив на протяжении трех лет ситуацию в городах и селах вокруг Крымского Титана, они говорили, что жить там нельзя – села нужно отселять или закрывать предприятие. А прошло уже 18 лет, и стало еще хуже. Но не стоит забывать, что люди, украинцы, живут по обе стороны Перекопа, что на крымской земле, что в Херсонской области. И куда ветер дует – туда людей и травит", - говорит эколог.