"На колени смерды, так вам и надо": любители блинов с лопаты льют слезы из-за "оккупации" пляжей в Крыму

После аннексии Крыма Россией, жители полуострова стали повсеместно жаловаться, что пляжная полоса на побережье катастрофически сокращается.

Крымчане в соцсетях льют крокодильи слезы из-за того, что Россия планомерно отбирает у людей лучшие пляжи. На месте пляжей появляются военные базы.

Люди выходят на митинги, просят убрать колючую проволку и открыть им доступ к морю.

"Комсомольцы Севастополя в количестве 20 человек вышли на митинг. Требуют от военных оккупантов вернуть им пляжи в Батилимане, которые были доступны до оккупации. Скулят, что Крым - это не военная база. Не нравятся вате заборы с колючей проволокой", - пишет в Twitter страница КРЫМский бандеровец.

"Севастополь Пляж Песочный Красота по гаваньски-курорт строгого режима", - сказано на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Мы там отдыхали и при СССР и при Украине. Спокойно заходили на курсантский пляж. Но тут пришла раша-пидараша" – прокомментировал сообщение некий Andr.

Жалуются на аннексию пляжа жители с. Береговое, Феодосия. Они вышли на улицы с просьбой к самому Путину – они умоляют его защитить Золотой пляж!

В комментариях под этим видео тоже любопытная информация появилась.

"С ума сойти ... Бахчисарай (рейдерский захват дачного кооператива), Симферополь,район Каменки (Мусороперерабатывающий завод в 500 метрах от жилых домов), Избитый инвалид в приемной депутата (забыла откуда,но тоже Крым), Судак ( захват детского пляжа,закатка в бетон) теперь Береговое (пляж)...Не верят Крымчане в Власть в Крыму ..одна Надежда на В. В. П на прямую линию.Шок !!", - написала Юлия Дегтярева.

Кто-то в комментариях язвит, мол, "так вам и надо".

"На колени смерды!", - грубо сказал Ростислав Рост.

Надо отметить, что соцсети просто кишат сообщениями о захвате Россией пляжей.

"Хотите в Крым? Хотите на Южный берег Крыма? Добро пожаловать! Теперь мы в России и туризм развивается полным ходом, море можно увидеть только из окна машины проезжая мимо. 1) Остановки Ласпи больше нет. 2) Единственный пляж Батилиман огорожен колючей проволкой. 3) Кемпинги запрещены. Итог: Только вернулся с ЮБК, готовим материал о южном берегу Крыма", - давеча написал в Сети Виталий Белоокий.

И даже Гурзуф "захвачен".

А дальше - больше.

"Бинокли и тазики скоро подскочат в цене в Крыму, после увеличения на них спроса, в связи с ограничением доступа к морю ! )))", - пишет в Facebook Дмитрий Демчук.

"Диву даюсь. Сначала со всех сторон орали, что армия и флот всегда были основой для существования севастопольцев в "родной гавани". Рабочие места, высокие ЗП, престиж, красота бескозырок, "закрытый город", южный оплот, военно-морская база...бла-бла-бла...А теперь что? Что-то пошло не так? Так шож тоды ор поднимали то? Вот вам: блины с лопаты и оливье в стаканчиках. Ах да: красивые песТни со сцены, которая уже не покидает пл.Нахимова", - пишет Михаил Козлов.

"Губернатор Севастополя решил построить в Камышовой бухте военную базу. К чего уж там, давайте от ДКР поставим шлагбаум, чтобы Казачку и близлежащие Камыши отдать военным. Им же очень нужно, а люди уже пусть сами разбираются где им жить, куда податься. Город продолжает передаваться людям в погонах", - высказался Виктор Киселев.

Напомним, ранее на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму.

Также ранее Зеленский назначил представителя президента в Крыму.