"Пусто тут, гоблин Аксёнов ё*нулся": на фото показали "сумасшедший наплыв" туристов в аннексированном Крыму

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов неделю назад заявил, что полуостров посетили уже более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% превышает уровень прошлого года, который стал самым успешным за весь постсоветский период.

По словам Аксенова, более 200 тысяч туристов прибыли в аннексированный Крым из Украины.

"57% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Отмечу, что с начала года по мосту в Крым приехало около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тысяч автобусов. Средняя загрузка работающих средств размещения - 70%. В пяти регионах она превышает средний уровень. Это Бахчисарайский район (90%), Евпатория (84%), Саки (83%), Алушта (82%), Ленинский район (75%)", - высказался в соцсетях Аксенов.

Отметим, что в комментариях к этому сообщению Аксенова граждане стали писать, что в Турции отдыхать дешевле, и, на самом деле, туристов очень мало.

Читайте также"Заморить голодом и жаждой и нах…на Россию": украинцы вскипели из-за слов советника Зеленского о Крыме"Вкратце о курортном сезоне, Большинство Россиян говорят, что Крым дорогой стал, цены гнут! Дешевле съездить в Турцию где все включено! А цены на продукты?!", - возмутился некий Алексей.

"Где вы такие пляжи находите? При Украине забито было всё. Сейчас только на бумаге", - сказал Андрей Попов.

"Да пусто тут. Люди есть, но мало. В основном по путевкам. Малый бизнес вообще задрали. Аренда нто взлетела в 10! раз, постоянные комиссии и проверки. Работать некогда - по администрациям ходим. Я уж не говорю про отсутствие туалетов, душей, УРН. Лет через 20 можно ехать", - посетовал Дмитрий Кувшинников под сообщением Аксенова в Twitter.

"Почему отключены веб-камеры на Набережных и пляжах, если все так радужно?", - вопрошает некто под ником Шмяк 25%.

"Гоблин - хорош трындеть. В 2013 году, Крым посетило 12 миллионов отдыхающих. А сейчас едут только в дома отдыха по производственным путевкам. Крымчанам эта лимита ничего не платит. Частный сектор терпит колоссальные убытки. Плюс цены - самые высокие на России.Мост нихера не дал", - высказался пользователь сети под ником Секта Свидетелей Голобородька.

"Аксёнов! Кому дебил ты втираешь??? Путькину володьке про повышение количества отдыхающих расскажешь!!!!!", - подчеркнул Алекскандр Бабич.

"Предатель Украины Сергей Аксёнов ёбнулся", - кратко добавил Боря.

Добавим, что после отчета Аксенова о ситуации с туристами, пользователи соцсетей стали выкладывать фотографии пляжей, которые доказывают обратное.

В частности, свежие фотографии "сумасшедшего наплыва" туристов в аннексированном Крыму появились на странице Крымский проблеск в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, в Крыму жалуются на отсутствие туристов после закрытия КаZантипа.