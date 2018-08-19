"Сели в лужу". В Крыму жалуются на отсутствие туристов после закрытия КаZантипа

Пляж в Поповке, на котором ранее проходил фестиваль / Фото: Крым.Реалии

В населенном пункте Поповка в аннексированном Крыму новый сезон не оправдал ожидания местных бизнесменов, которые планировали сдавать жилье многочисленным туристам. На его покупку ранее они брали кредиты.

"Люди набрали кредитов и рассчитывали, что они быстро отобьют эти деньги. А получилось, так, что они сели в лужу. Вы, наверное, видели – везде висят объявления: продаю, продаю, продаю. Не от хорошей жизни", – рассказал Крым.Реалии местный житель Владимир.

Крымчанин жалуется, что после закрытия фестиваля КаZантип доходы в Поповке упали. Он делится воспоминаниями, что до 2014 года местные жители за два месяца зарабатывали такие суммы, на которые потом жили на протяжении целого года до следующего сезона.

Сейчас желающих снять жилье в поселке в разы меньше, поскольку из-за долгов арендодатели вынуждены по причине кредитов поднимать стоимость. Туристический поток из-за отсутствия фестиваля в этих местах значительно снизился, поэтому крымчане вынуждены продавать пустующие квартиры и апартаменты.

Напомним, ранее в Сети появились фото, на которых видно, что поселок Поповка в аннексированном Россией Крыму, который раньше с трудом вмещал участников фестиваля КаZантип, сейчас имеет крайне запущенный внешний вид.